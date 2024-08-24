36 बच्चों की मां है ये बॉलीवुड हसीना, नाम सुनकर चौंक जाएंगे आप
बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
प्रीति जिंटा अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं।
प्रीति जिंटा की प्रोफेशनल लाइफ के बारे में अधिकतम लोग जानते होंगे।
लेकिन क्या आप जानते है कि प्रीति जिंटा 36 बच्चों की मां हैं ?
प्रीति जिंटा अपनी शादी से पहले ही 34 बच्चों की मां बन गईं थी।
साल 2009 में प्रीति जिंटा ने 34वें जन्मदिन को बेहद यादगार बनाया था।
प्रीति जिंटा ने ऋषिकेश के मदर मिरेकल अनाथालय की 34 बच्चियों को गोद लिया था।
साल 2016 में प्रीति जिंटा ने अमेरिकी बिजनेसमैन जीन गुडइनफ से शादी रचाई थी।
2021 में प्रीति जिंटा सेरोगेसी से जु़ड़वां बच्चों की मां बनीं थी।
