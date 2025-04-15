धर्म से मुस्लिम हैं ये एक्ट्रेसेस, नाम सुन लोग समझ लेते हैं हिंदू

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Apr 14, 2025

बॉलीवुड में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं और रही हैं, जिन्होंने अपने अभिनय की कला से लाखों फैंस को दीवाना बनाया.

Source: Bollywoodlife.com

आज हम आपको उन्हीं में से कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनने में तो हिंदू जैसा लगता है, लेकिन असल में वो मुस्लिम हैं.

इन मशहूर एक्ट्रेसेस ने फिल्म इंडस्ट्री में नाम बदलकर पहचान बनाई लेकिन असल में ये सभी मुस्लिम हैं.

तब्बू का असली नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी है और वो मुस्लिम परिवार से हैं.

रीना रॉय को लोग हिंदू समझते हैं लेकिन उनका असली नाम सायरा अली है.

मीना कुमारी का असली नाम महजबीं बानो था और वो भी मुस्लिम थीं.

मधुबाला, जिनकी अदाकारी पूरी दुनिया में पसंद की गई, असल में मुमताज बेगम थीं.

संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त का असली नाम दिलनवाज शेख है.

