धर्म से मुस्लिम हैं ये एक्ट्रेसेस, नाम सुन लोग समझ लेते हैं हिंदू

आज हम आपको उन्हीं में से कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका नाम सुनने में तो हिंदू जैसा लगता है, लेकिन असल में वो मुस्लिम हैं. Source: Bollywoodlife.com