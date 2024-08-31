रीना रॉय की बेटी के आगे फीकी पड़ जाएंगी बॉलीवुड की हसीनाएं

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 31, 2024

पॉपुलर एक्ट्रेस रीना रॉय की गिनती बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेसेस में होती है।

90 की दशक की एक्ट्रेस रीना रॉय ने अपने फिल्मों से दर्शकों का दिल जीता है।

रीना रॉय ने अपने दौर के हर एक हिट एक्टर के साथ काम किया है।

वहीं अब सोशल मीडिया पर रीना रॉय की बेटी की तस्वीरें खूब वायरल हो रही है।

रीना रॉय की बेटी का नाम सनम खान है।

सनम खान अपनी मां रीना रॉय को खूबसूरती में टक्कर देती हैं।

सनम खान की सुंदरता के आगे कई हसीनाएं फेल हैं।

रीना रॉय की बेटी सनम खान फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं।

सनम खान की फोटोज पर फैंस जमकर प्यार बरसा रहे हैं ।

