रेखा के इन लुक्स के सामने आज की बोल्ड एक्ट्रेस भी लगती हैं फीकी, देखें तस्वीरें

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jul 17, 2025

बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा बहुत खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं. इन्होंने कई फिल्में की हैं.

रेखा के लुक्स को देख लोग दीवाने हो जाते हैं. आज भी एक्ट्रेस बहुत सुंदर लगती हैं.

एक्ट्रेस ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक के फिल्मों में काम किया है.

रेखा ने फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में दी हैं.

जवानी के दिनों में एक्ट्रेस के लुक को देख फैंस और डायरेक्टर, एक्टर सब दीवाने हो जाते थे.

इनका नाम कई एक्टरों संग जुड़ा था. अमिताभ के साथ इनके किस्से बहुत मशहूर है.

तमाम अफेयर के बाद भी रेखा ने मुकेश अग्रवाल से अरेंज मैरिज की थी. कुछ महीने बाद दोनों का तलाक हो गया.

