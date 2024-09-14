फिल्मों से दूर रहकर करोड़ों कमाती हैं रेखा, नेटवर्थ उड़ा देगी होश
Sep 14, 2024
90 की दशक की बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं।
आज रेखा भले.ही फिल्मों से दूर हैं, लेकिन एक्ट्रेस किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं।
इस रिपोर्ट में हम आपको एक्ट्रेस रेखा की नेटवर्थ के बारे में बताएंगे।
बता दें, एक्ट्रेस रेखा 332 करोड़ रुपये की संपत्ति की मालिक हैं।
रेखा के पास 6.01 करोड़ रुपये की कीमत वाली रोल्स रॉयस घोस्ट जैसी कई लग्जरी कार है।
रेखा की मुंबई के साथ-साथ साउथ इंडिया में भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं।
रेखा की तस्वीर बिलबोर्ड पर लगाने के 10-20 लाख रुपये मिलते हैं।
टीवी शोज में अपीयरेंस के लिए रेखा अच्छी खासी फीस वसूलती है।
साल 2015 में रेखा को आखिरी बार 'शमिताभ' फिल्म में एक्टिं करते हुए देखा गया था।
