दो बार नाम बदलकर इस एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री में रखा था कदम, बन गई 70s की सबसे टॉप हीरोइन
Shreya Pandey
| Feb 20, 2025
बॉलीवुड में कदम रखने से पहले कई एक्टर और एक्ट्रेसेस ने अपने नाम बदले हैं और इंडस्ट्री में खूब फेम भी हासिल किया है.
हम आपको एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बता रहें हैं, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले दो बार अपने नाम को बदला था.
70s की सबसे फेमस हीरोइन रीना रॉय का असली नाम ‘सायरा अली’ था. यह नाम इनके पेरेंट्स ने रखा था.
दरसअल, रीना के पिता मुस्लिम थे जबकि उनकी मां एक हिंदू थी. उनके पिता का नाम सादिक अली और माता का नाम शारदा एच रॉय था.
हालांकि इनकी मां ने ही इस नाम को बदलकर रूपा रख दिया था.
अपनी पहली फिल्म ‘नई दुनिया नए लोग’ में काम करने के बाद डायरेक्टर बी.आर इशारा ने इनका नाम बदलकर रीना रॉय रख दिया.
इन्होंने अपने समय के सभी बड़े-बड़े एक्टरों के साथ काम भी किया है. इनकी और शत्रुघन सिन्हा की लव स्टोरी बहुत फेमस हुई थी.
बाद में शत्रुघन सिन्हा ने पूनम सिन्हा से शादी कर ली जबकि रीना रॉय ने एक पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी रचाई थी.
