सायरा बानो की इन 10 फोटोज पर अटक जाएंगी निगाहें, 5वीं वाली बढ़ा देगी हर फैन की धड़कन

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

सायरा बानो बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में से एक रही हैं.

सायरा की खूबसूरती के सिर्फ फैसं ही नहीं बल्कि सुपरस्टार दिलीप कुमार भी दीवाने हो गए थे.

सायरा बानो ने साल 1961 में आई फ़िल्म 'जंगली' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा.

उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं, जो आज भी फैंस को पसंद हैं.

कम ही लोग जानते होंगे कि सायरा ने अपने शानदार काम के दम पर चार बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन में जगह बनाई.

एक्ट्रेस ने अपने करियर में फिल्म ब्लफ मास्टर, आई मिलन बेला, पड़ोसन समेत कई शानदार फिल्में दी हैं.

अपने करियर के पीक पर ही सायरा ने दिलीप कुमार संग रिश्ता जोड़ा.

सायरा ने दिलीप कुमार से साल 1966 में शादी कर ली.

हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर को नहीं छोड़ा. वह शादी के बाद भी एक्टिंग में सक्रीय रहीं.

उन्होंने 1988 में अपनी आखिरी फिल्म फैसला की, जिसके बाद उन्होंने रिटारमेंट ले लिया.

