सायरा बानो की इन 10 फोटोज पर अटक जाएंगी निगाहें, 5वीं वाली बढ़ा देगी हर फैन की धड़कन
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 28, 2025
सायरा बानो बॉलीवुड की खूबसूरत हसीनाओं में से एक रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सायरा की खूबसूरती के सिर्फ फैसं ही नहीं बल्कि सुपरस्टार दिलीप कुमार भी दीवाने हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
सायरा बानो ने साल 1961 में आई फ़िल्म 'जंगली' से हिंदी सिनेमा में कदम रखा.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने अपने करियर में कई हिट फिल्में दीं, जो आज भी फैंस को पसंद हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कम ही लोग जानते होंगे कि सायरा ने अपने शानदार काम के दम पर चार बार फिल्म फेयर नॉमिनेशन में जगह बनाई.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने अपने करियर में फिल्म ब्लफ मास्टर, आई मिलन बेला, पड़ोसन समेत कई शानदार फिल्में दी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
अपने करियर के पीक पर ही सायरा ने दिलीप कुमार संग रिश्ता जोड़ा.
Source:
Bollywoodlife.com
सायरा ने दिलीप कुमार से साल 1966 में शादी कर ली.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, एक्ट्रेस ने अपने फिल्मी करियर को नहीं छोड़ा. वह शादी के बाद भी एक्टिंग में सक्रीय रहीं.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने 1988 में अपनी आखिरी फिल्म फैसला की, जिसके बाद उन्होंने रिटारमेंट ले लिया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की 10 सबसे बेहतरीन बायोपिक फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई के साथ जीत लिया दर्शकों का दिल
अगली वेब स्टोरी देखें.