बालों में गजरा लगा कर मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी, देसी लुक की फोटोज हो रहीं वायरल
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
बॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दी हैं. इनकी गिनती फिटनेस फ्रीक में होती है.
शिल्पा शेट्टी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं. ये फैंस के लिए खूब तस्वीरें भी शेयर करती हैं.
हाल ही में एक्ट्रेस अपने परिवार के साथ दुर्गा परमेश्वरी मंदिर पहुंची हैं. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी शेयर किया है.
शिल्पा मंगलुरु के दुर्गा मंदिर में दर्शन करने पहुंची हैं. इस मौके पर शिल्पा एकदम देसी लुक में नजर आ रहीं हैं.
शिल्पा के साथ उनकी मां, बहन शमिता शेट्टी और दोनों बच्चें भी नजर आ रहे हैं.
मंदिर के लिए शिल्पा ने व्हाइट कलर का फ्लोरल सूट पहना हुआ है. जो उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है.
सूट के साथ शिल्पा शेट्टी मांग में सिंदुर, गले में मंगलसूत्र, लाइट मेकअप और बालों में गजरा लगाई हैं.
