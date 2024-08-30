सोनाली बेंद्रे के बेटे के आगे फेल हैं रणबीर-विक्की

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से दर्शकों के दिल में जगह बनाई हैं।

सोनाली बेंद्रे ने 12 नवंबर 2002 में फिल्म मेकर गोल्डी बहल से शादी रचाई थी।

सोनाली बेंद्रे और गोल्डी बहल का बेटा रणवीर बहल का जन्म 11 अगस्त 2005 में हुआ था।

बीते दिन सोनाली अपने पति गोल्डी और बेटे रणवीर के साथ डिनर के लिए गई थीं।

पैपराजी ने सोनाली बेंद्रे और उनकी फैमिली को कैमरे में घेर लिया था।

इस दौरान सोनाली बेंद्रे ने परिवार के साथ एक से एक पोज दिए हैं।

अब सोनाली और उनकी फैमिली की फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं।

इन फोटोज में सोनाली के बेटे रणवीर ने सभी का ध्यान खींचा है।

यूजर्स इन फोटोज को देखकर सुनाली के बेटे रणवीर की खूब तारीफ कर रहे हैं।

