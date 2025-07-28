53 की उम्र में भी ट्रेडिशनल अदाओं से तब्बू ने मचाया कहर, तस्वीरें देख फैंस के उड़े होश
Sadhna Mishra
| Jul 28, 2025
बॉलीवुड डीवा तब्बू अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बनीं रहती हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस ने ट्रेडिशनल लुक में ऐसा जलवा बिखेरा है कि फैंस उनके दीवाने हो गए हैं.
तब्बू ने ऑफ व्हाइट और लाइट ब्लू ड्रेस में सादगी और खूबसूरती से सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया है.
इन तस्वीरों में ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ उनका ये इंडियन लुक एकदम रॉयल और ग्रेसफुल लग रहा है.
तस्वीरों में तब्बू की मुस्कान और पोज देखकर फॉलोअर्स उन्हें 'एवरग्रीन क्वीन' बता रहे हैं.
90 के दशक की इस सुपरस्टार का आज भी वही चार्म और ग्रेस लोगों का दिल जीत रहा है.
वहीं अगर बात करें प्रोफेशनल फ्रंट की तो तब्बू जल्द ही अक्षय कुमार के साथ फिल्म 'भूत बंगला' में नजर आएंगी.
