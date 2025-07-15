उर्वशी रौतेला के इन लुक्स को देख खुली रह जाएंगी आंखें, सभी ड्रेस में लगती हैं बवाल
Shreya Pandey
| Jul 15, 2025
उर्वशी रौतेला बॉलीवुड की खूबसूरत और बोल्ड एक्ट्रेस हैं.
इन्होंने बॉलीवुड फिल्म और सीरीज में भी काम किया है.
उर्वशी का आइटम डांस भी बहुत फेमस है. इन्होंने कई डांस भी किए हैं.
उर्वशी रौतेला सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं और फोटोज शेयर करती हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस डार्क पिंक कलर कर स्टाइलिश ड्रेस पहना है, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहीं हैं.
इस फोटो में एक्ट्रेस ने पर्पल कलर का ऑफ शोल्डर बॉडीकॉन ड्रेस पहना है.
हाई थाई स्काई ब्लू ड्रेस में भी एक्ट्रेस बहुत हसीन लग रहीं हैं.
