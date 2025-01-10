50 के बाद भी नहीं मिला इन हसीनाओं को हमसफर, हमेशा के लिए रह गईं सिंगल
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा 67 साल की उम्र में भी अब तक कुंवारी हैं.
सिमी ग्रेवाल की उम्र 70 से अधिक हो गई है लेकिन उन्होंने अब तक शादी नहीं की है.
तब्बू 53 साल की हो गई हैं लेकिन अभी तक उन्होंने शादी नहीं रचाई.
वहीं एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा 51 साल की उम्र में सिंगल हैं. हाल ही में उनका अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप हुआ है.
एक्ट्रेस दीप्ति नवल 70 साल की हो गई हैं लेकिन बावजूद इसके वह अब तक सिंगल हैं.
संगीता बिजलानी का साल 2010 में तलाक हो गया था और तब से अब तक वह सिंगल हैं.
डिंपल कपाड़िया भी सिंगल है. उनके पति राजेश खन्ना की मौत हो चुकी है.
रीना रॉय भी सिंगल हैं. उनका पाकिस्तान के क्रिकेटर मोहसिन खान से तलाक हो गया था.
