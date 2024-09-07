लिवइन में रह चुकी हैं ये हसीनाएं, शादी से पहले की सारी हदें पार

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 07, 2024

बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जो शादी से पहले लिवइन रिलेशनशिप में रह रही थीं।

आइए आज हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं का नाम बताते हैं।

करण सिंह ग्रोवर से शादी करने से पहले बिपाशा बसु जॉन अब्राहम के साथ लिवइन में रह चुकी हैं।

अभिषेक बच्चन से शादी से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन सलमान खान के साथ कुछ दिन लिवइन में रहीं थी।

शादी से पहले प्रियंका चोपड़ा शाहिद कपूर के साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं।

रणवीर से शादी से पहले दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ लिवइन में रह चुकी हैं।

करीना कपूर खान शादी से पहले शाहिद कपूर के साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं।

शादी से पहले नेहा कक्कड हिमांश कोहली के साथ लिवइन में रह चुकी हैं।

लारा दत्ता शादी से पहले केली दोरजी के साथ कई दिनों तक लिवइन में रहीं थी।

