लिवइन में रह चुकी हैं ये हसीनाएं, शादी से पहले की सारी हदें पार
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 07, 2024
बॉलीवुड में ऐसी कई हसीनाएं हैं, जो शादी से पहले लिवइन रिलेशनशिप में रह रही थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
आइए आज हम आपको बॉलीवुड की उन हसीनाओं का नाम बताते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
करण सिंह ग्रोवर से शादी करने से पहले बिपाशा बसु जॉन अब्राहम के साथ लिवइन में रह चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अभिषेक बच्चन से शादी से पहले ऐश्वर्या राय बच्चन सलमान खान के साथ कुछ दिन लिवइन में रहीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
शादी से पहले प्रियंका चोपड़ा शाहिद कपूर के साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
रणवीर से शादी से पहले दीपिका पादुकोण रणबीर कपूर के साथ लिवइन में रह चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
करीना कपूर खान शादी से पहले शाहिद कपूर के साथ लिवइन रिलेशनशिप में थीं।
Source:
Bollywoodlife.com
शादी से पहले नेहा कक्कड हिमांश कोहली के साथ लिवइन में रह चुकी हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
लारा दत्ता शादी से पहले केली दोरजी के साथ कई दिनों तक लिवइन में रहीं थी।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बिग बॉस होस्ट सलमान खान के हैं ये 5 जिगरी दोस्त
अगली वेब स्टोरी देखें.