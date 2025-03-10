जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं Zeenat Aman, हॉट फोटोज देख हो जाएंगे मदहोश

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

90 के दशक में बॉलीवुड की खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेसेस में एक जीनत अमान आज भी सुर्खियों में रहती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जीनत अमान की जवानी की फोटोज देख आप भी दंग रह जाएंगे. इनकी खूबसूरती और अदाएं लोगों को दीवाना बना लेती हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जीनत ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. इन्होंने कई बड़े-बड़े एक्टरों संग काम किया है.

Source: Bollywoodlife.com

उस जमाने में भी एक्ट्रेस ने कई बोल्ड और हॉट सीन दिए हैं. इनके हुस्न के जलवे फैंस को घायल कर कर देते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जीनत अमान ने 1971 में फिल्‍म 'हलचल' से डेब्‍यू किया था. जीनत ने देव आनंद के साथ कई सुपरहिट फिल्में की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जीनत अमान को फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक, मिस एशिया पैसिफिक, फिल्‍मफेयर बेस्‍ट सपॉर्टिंग एक्‍ट्रेस अवॉर्ड सहित कई पुरस्‍कार दिए गए.

Source: Bollywoodlife.com

जीनत द्वारा फिल्माया गाना 'चुरा लिया है तुमने', ‘दम मारो दम’ आज भी लोगों के जुबान पर छाया रहता है.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: क्लब पार्टी में पहनें नोरा फतेही के ये वेस्टर्न ड्रेसेस, कर्वी फिगर में लगेंगी मॉडल

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.