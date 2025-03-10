जवानी के दिनों में ऐसी दिखती थीं Zeenat Aman, हॉट फोटोज देख हो जाएंगे मदहोश
Shreya Pandey
| Mar 10, 2025
90 के दशक में बॉलीवुड की खूबसूरत और हॉट एक्ट्रेसेस में एक जीनत अमान आज भी सुर्खियों में रहती हैं.
जीनत अमान की जवानी की फोटोज देख आप भी दंग रह जाएंगे. इनकी खूबसूरती और अदाएं लोगों को दीवाना बना लेती हैं.
जीनत ने फिल्म इंडस्ट्री को कई सुपरहिट फिल्में दी हैं. इन्होंने कई बड़े-बड़े एक्टरों संग काम किया है.
उस जमाने में भी एक्ट्रेस ने कई बोल्ड और हॉट सीन दिए हैं. इनके हुस्न के जलवे फैंस को घायल कर कर देते हैं.
जीनत अमान ने 1971 में फिल्म 'हलचल' से डेब्यू किया था. जीनत ने देव आनंद के साथ कई सुपरहिट फिल्में की हैं.
जीनत अमान को फेमिना मिस इंडिया एशिया पैसिफिक, मिस एशिया पैसिफिक, फिल्मफेयर बेस्ट सपॉर्टिंग एक्ट्रेस अवॉर्ड सहित कई पुरस्कार दिए गए.
जीनत द्वारा फिल्माया गाना 'चुरा लिया है तुमने', ‘दम मारो दम’ आज भी लोगों के जुबान पर छाया रहता है.
