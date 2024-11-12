'मैं 12 साल तक..', इस एक्ट्रेस को बच्चों की खातिर सहनी पड़ी थी पति की बेवफाई
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 12, 2024
जीनत अमान ने सिमी ग्रेवाल के शो में अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में एक खुलासा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत अमान जब अपनी सफलता की सीढियां चढ़ रही थीं उस दौरान ही उन्होंने एक्टर मजहर खान से शादी कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत अमान ने शो में बताया, "मुझे ये अहसास को गया था कि मैंने गलती की है मगर मैंने ये फैसला सभी के खिलाफ जा कर लिया था"
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत ने कहा, "इसलिए मैंने इसे जीने और इसे सफल बनाने का फैसला किया"
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत ने कहा, "पहले साल से ही एक मुश्किल समय था मैं अपने पहले बच्चे से प्रेगनेंट थी और मजहर वहां नहीं था"
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत ने बताया कि उस समय स्टारडस्ट पत्रिका में उस लड़की के बारे में एक बड़ा आर्टिकल लिखा था मजहर उसे डेट कर रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत ने कहा, "जैसे ही मेरा बेटा हुआ, मैंने शादी खत्म करने का फैसला किया और हमने इस पर चर्चा भी की"
Source:
Bollywoodlife.com
मगर जीनत ने अपने बच्चे के खातिर इस शादी को नहीं तोड़ा उन्होंने अपनी शादी को कामयाब बनाने की हर मुमकिन कोशिश भी की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत ने कहा, "फिर मैंने काम पर वापस लौटने का सोचा, लेकिन तभी मजहर बीमार पड़ गया उसकी हेल्थ के लिए 5 साल और संघर्ष किया"
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत ने कहा, "मैं 12 साल तक उनके साथ दुखी रिश्ते में रही, उनकी बीमारी के दौरान देखभाल भी की मगर मुझे बदले में कुछ भी नहीं मिला"
Source:
Bollywoodlife.com
जीनत अमान इन सब तकलीफों से थक चुकी थीं उन्होंने 12 साल बाद अपनी शादी को मजहर खान से खत्म कर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: इन 9 वेब सीरीज का क्राइम देख बंद हो जाएगा दिमाग
अगली वेब स्टोरी देखें.