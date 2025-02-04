कोई ड्रग्स के चक्कर में तो किसी का रहा अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन, जेल की हवा खा चुकी हैं ये 6 एक्ट्रेस
Mishra Rajivranjan Sushilkumar
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 04, 2025
बॉलीवुड सितारें अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यहां कोई अपनी फिल्मों की वजह से तो कोई तमाम बातों और विवादों को लेकर हमेशा चर्चा में रहता ही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
आज हम आपको कुछ ऐसी एक्ट्रेस के बारे में बता रहे हैं, जिनको किसी कारण से जेल के भी चक्कर काटने पड़े.
Source:
Bollywoodlife.com
90s की क्वीन ममता कुलकर्णी भी जेल जा चुकी हैं. उन्हें ड्रग रैकेट के मामले में जेल की हवा खानी पड़ी थी.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस श्वेता बसु प्रसाद को पुलिस ने 2014 में सेक्स रैकेट मामले में गिरफ्तार किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के चक्कर में 'पैडमैन', 'टॉयलेट: एक प्रेम कथा' और 'रुस्तम' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाली प्रेरणा अरोड़ा भी जेल जा चुकी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
90s में कई फिल्मों में काम करने वाली एक्ट्रेस मोनिका बेदी को फर्जी पासपोर्ट के मामले में जेल जाना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस जेल जाने की लिस्ट में एक नाम पायल रोहतगी का भी है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को 2020 में ड्रग्स देने और मनी लॉन्ड्रिग के मामले में जेल जाना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: YRKKH: गायब होगा ये शख्स..., शो में आने वाले हैं 3 जबरदस्त ट्विस्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.