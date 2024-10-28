टू कॉपी हैं बॉलीवुड की ये हसीनाएं, लगती हैं जुड़वां बहनें
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2024
फिल्म 'अस्तित्व,एक प्रेम कहानी' की एक्ट्रेस निकी वालिया बॉलीवुड एक्ट्रेस गर्ल माधुरी दीक्षित की टू कॉपी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'लकी: नो टाइम फॉर लव' में नजर आई स्नेहा उल्लाल ऐश्वर्या राय की हमशक्ल लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस विदिशा श्रीवास्तव के नैन-नक्श बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम से काफी मिलते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रवीना टंडन और ट्विंकल खन्ना की सूरत भी काफी मिलती जुलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के नैन-नक्श बीते जमाने की मशहूर एक्ट्रेस स्मिता पाटिल से मिलती है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल भी मशहूर एक्ट्रेस परवीन बॉबी की हमशक्ल लगती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड एक्ट्रेस परवीन बॉबी भी जीनत अमान की टू कॉपी है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस जरीन खान भी हूबहू कैटरीना कैफ की कॉपी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
दिव्या भारती और श्रीदेवी भी लगभग एक जैसी ही दिखती थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस का है राजघराने से ताल्लुक, कम उम्र में बनी थी दुल्हन
अगली वेब स्टोरी देखें.