Neeraj Chopra की पत्नी की तरह ये अभिनेत्रियां भी पेस्टल लहंगे में लगीं स्वर्ग से उतरीं अपसरा!

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 20, 2025

नीरज चोपड़ा शादी के बंधन में बंध चुके हैं. गोल्डन बॉय की पत्नी हिमानी का वेडिंग लुक अब तेजी से वायरल हो रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

हिमानी के ब्राइडल लुक की हर ओर तारीफ हो रही है, लेकिन क्या आप जानतें हैं, इनसे पहले भी कई स्टार्स ने पस्टेल कलर का लहंगा अपनी शादी पर कैरी किया हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

हिमानी से पहले भी बॉलीवुड कई मशहूर एक्ट्रेसेस अपने स्पेशल दिन पर पस्टेल कलर के लहंगे को ग्रेसफुली स्टाइल कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

राकुलप्रीत सिंह ने लास्ट ईयर गोवा में जैकी भगनानी के साथ शादी रचाई की थी, जिसमें उन्होंने पस्टेल कलर के लहंगे को बहुत ही खूबसूरती से कैरी किया हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

तरुण तहिलियानी के पस्टेल कलर के लहंगे में राकुलप्रीत किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थीं. इसके साथ उन्होंने नेट का फुल स्लीव ब्लाउज को पेयर किया हुआ था.

Source: Bollywoodlife.com

अनुष्का शर्मा ने अपनी शादी में पेस्टल कलर के लहंगे को कैरी किया था, और अगर ये कहें कि शायद तब से इसका चलन और भी ज्यादा बढ़ गया, तो गलत नहीं होगा.

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने सब्यसाची मुखर्जी का पेस्टल कलर लहंगा बहुत ही ग्रेसफुली कैरी किया था. अनुष्का इस सॉफ्ट पिंक कलर के लहंगे में बहुत ही खूबसूरत परी की तरह नजर आ रही थीं.

Source: Bollywoodlife.com

कियारा अडवाणी ने भी अपनी वेडिंग में पेस्टल कलर के लहंगे को स्टाइल किया था. मनीष मल्होत्रा ने कियारा के लिए ऑम्ब्रे रोज कलर के लहंगे को डिजाइन किया था.

Source: Bollywoodlife.com

मनीष ने कियारा के लहंगे को हैवी लुक देने के लिए स्वरवॉसकी ब्रांड के हीरों का इस्तेमाल किया था. फिलहाल, कियारा अडवाणी का ऑवरऑल लुक काबिले तारीफ लग रहा था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बाली वेकेशन में शमा सिकंदर ने गिराईं बिजलियां

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.