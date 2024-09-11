बॉलीवुड सेलेब्स और उनके हाई-फाई बॉडीगार्ड्स

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 11, 2024

शाहरुख खान की सुरक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह 3 करोड़ रूपए वसूलते हैं।

सलमान खान का बॉडीगार्ड शेरा को 2 करोड़ रूपए की सैलरी मिलती है।

अनुष्का शर्मा अपने बॉडीगार्ड सोनू को सालाना 1.2 करोड़ रुपए देती हैं।

आमिर खान के बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े को सालाना 2 करोड़ रूपए मिलते हैं।

रितिक रौशन को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके बॉडीगार्ड मयूर शेट्टीगर भी हाई फीस चार्ज करते हैं।

अमिताभ बच्चन के बॉडीगार्ड जितेंद्र शिंदे 1.5 करोड़ रुपए सैलरी लेते हैं।

अक्षय कुमार अपने बॉडीगार्ड श्रेयस ठेले को सालाना करीब 1.2 करोड़ रुपए की सैलरी देते हैं।

काजोल की सुरक्षा के लिए उनके बॉडीगार्ड रवि यादव भी अच्छा खासा पैसे चार्ज करते हैं।

काजोल के बॉडीगार्ड रवि यादव को कई बार आजय देवगन को भी प्रोटेक्ट करते देखा गया है।

