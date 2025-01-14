साइड बिजनेस से मालामाल हो चुके हैं बॉलीवुड के ये सेलेब्स
Garima Singh
| Jan 14, 2025
बॉलीवुड सेलेब्स फिल्मों के अलावा कई ओर सोर्स से पैसे कमाते हैं।
बात की जाए सलमान खान की तो वो अपने चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से खूब प्रॉफिट कमाते हैं।
दीपिका पादुकोण फिल्मों के साथ-साथ अपने स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट में भी पूरे फोकस के साथ काम करती हैं।
शाहरुख खान अपने पॉपुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ-साथ आईपीएल टीम के भी मालिक हैं।
बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने कुछ समय पहले अपना कॉस्मेटिक ब्रांड लॉन्च किया था।
अनुष्का शर्मा अपना क्लोदिंग ब्रांड चला रही हैं और साथ ही उनका एक प्रोडक्शन हाउस भी है।
लारा दत्ता भी अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी चलाती हैं।
बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अपने रेस्टोरेंट के जरिए खूब रुपये छाप रही हैं।
सुनील शेट्टी अपना प्रोडक्शन हाउस चला रहे हैं और साथ ही वह अपने रेस्टोरेंट के जरिए भी खूब कमाई कर रहे हैं।
