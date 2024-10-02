अपनी शादी पर करोड़ों खर्च कर चुके हैं ये बॉलीवुड सितारे
| Oct 02, 2024
अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने अपनी शादी पर 90 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च किए थे.
आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने अपनी शादी पर पानी की तरह पैसा बहाया है.
रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी पर करीब 77 करोड़ रुपये खर्च हुए थे.
सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी ने अपनी शादी में करीब 6 करोड़ रुपये खर्च किए हैं.
इस लिस्ट में विक्की कौशल और कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल है.
करीना कपूर और सैफ अली खान की शादी पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे.
प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस के शादी में 105 करोड़ रूपए खर्च हुए थे.
बच्चन फैमिली ने ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी में पानी की तरह पैसा बहाया है.
इस लिस्ट में अर्पिता खान और आयुष शर्मा का नाम भी शामिल है.
