इन 7 सितारों को इंस्टाग्राम पर ढूंढना है फिजूल, देख दंग रह जाएंगे लिस्ट में शामिल नाम
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 15, 2025
आज के सोशल मीडिया वाले दौर में जहां हर कोई इस्टाग्राम पर एक्टिव है, वहीं कुछ सेलेब्स ऐसे भी हैं, जो अब तक इससे दूर हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रानी मुखर्जी भी इंस्टाग्राम से दूर हैं, उनके सारे अपडेट्स यशराज फिल्म्स के ऑफिशियल अकाउंट से शेयर किए जाते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इंस्टा पर नहीं हैं, बल्कि अपनी फिल्मों और अपडेट्स के लिए वह अपनी प्रोडक्शन कंपनी के पेज का इस्तेमाल करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ सिनेमा के सुपरस्टार फहाद फासिल भी सोशल मीडिया की दुनिया से पूरी तरह गायब हैं, वो अपनी प्राइवेसी को लेकर काफी सख्त हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर रणबीर कपूर भी इंस्टाग्राम से पूरी तरह गायब हैं. वह अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखना पसंद करते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
सैफ अली खान की फैमिली भले ही सोशल मीडिया पर छाई रहती है, लेकिन सैफ खुद अब भी इससे दूरी बनाए हुए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
एवरग्रीन दिवा रेखा भी इंस्टाग्राम पर नहीं हैं, हालांकि, उनके खूबसूरत लुक्स की झलक मनीष मल्होत्रा अपने अकाउंट से शेयर करते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जया बच्चन भी सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखती हैं, वो मानती हैं कि रियल लाइफ में कनेक्ट रहना ज्यादा जरूरी है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: दिवाली पार्टी में दिखना है पटाखा! अवनीत कौर की तरह ट्राई करें ये ब्लैक ड्रेस, आहें भरते रह जाएंगे लोग
अगली वेब स्टोरी देखें.