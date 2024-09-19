इन बॉलीवुड सितारों का हुआ असल जिंदगी में भूतों से सामना
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 19, 2024
फिल्म 'एबीसीडी 2' की शूटिंग के दौरान वरुण धवन को भूत का अनुभव हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
'स्त्री' फिल्म के सेट पर राजकुमार राव के साथ डरावना हादसा हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
हॉरर फिल्म 'भूत' की शूटिंग के दौरान विक्की कौशल को आत्मा की मौजूदगी का अहसास हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में इमरान हाशमी का नाम भी शुमार है।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'राज' की शूटिंग के दौरान बिपाशा बसु को होटल में भूतों का आभास होता था।
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस कृति सेनन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
सनी लियोनी के साथ दिल देहला देने वाला अनुभव हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'बाजीराव मस्तानी' की शूटिंग के दौरान रणवीर सिंह को बाजीराव के भूत का अहसास हुआ था।
Source:
Bollywoodlife.com
इस लिस्ट में एक्टर गोविंदा का नाम भी शामिल है।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पढ़ाई में अव्वल थे ये बॉलीवुड सेलेब्स, देखें 12th की रिपोर्टकार्ड
अगली वेब स्टोरी देखें.