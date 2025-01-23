बॉलीवुड के इन स्टार्स की पत्नी बला की खूबसूरत, लाइमलाइट से रहतीं हैं कोसो दूर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jan 23, 2025

नील नितिन मुकेश की वाइफ रुक्मणि सहाय हैं, जिन्हें चर्चा में रहना बिल्कुल पसंद नहीं है.

एक्टर शरमन जोशी काफी चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी पत्नी प्रेरणा चोपड़ा लाइमलाइट से दूर ही रहतीं हैं.

विवेक ओबेरॉय लाइमलाइट में रहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ प्रियंका अल्वा सुर्खियों से काफी दूर रहती हैं.

संजय दत्त की वाइफ मान्यता भी लाइमलाइट से कोसो दूर रहती हैं, उनकी पत्नी बिजनेस करती हैं.

जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा लाइमलाइट से दूर रहती हैं, उनके पति और बच्चे चर्चा में रहते हैं, लेकिन वो नहीं.

बॉबी देओल अपने काम की वजह से चर्चा में रहते हैं, लेकिन उनकी वाइफ तान्या लाइमलाइट से दूर ही रहतीं हैं.

आफताब शिवदसानी की वाइव निन दुसांज भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं, जबकि अभिनेता चर्चा में खूब रहते हैं.

इमरान हाशमी की वाइफ परवीन शाहनी भी लाइमलाइट में रहना पसंद नहीं करती हैं, वो चर्चाओं से दूर ही रहतीं हैं.

सनी देओल की पत्नी पूजा कैमरे के सामने आना पसंद नहीं करती हैं. 

