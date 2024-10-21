बॉलीवुड की पहली एक्ट्रेस के 4 मिनट के किसिंग सीन ने मचा दिया था तहलका
Ankita Kumari
| Oct 21, 2024
बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब कई सुन्दर और टैलेंटेड एक्ट्रेस आ चुकी हैं.
क्या आप जानते हैं कि हिंदी सिनेमा की पहली एक्ट्रेस कौन थी?
बॉलीवुड की पहली ड्रीम गर्ल देविका रानी ही इंडस्ट्री की पहली एक्ट्रेस हैं.
अपने 10 साल के करियर में देविका रानी ने हिंदी सिनेमा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था.
देविका ने अपनी पहली ही फिल्म में 4 मिनट का लंबा किस देकर तहलका मचा दिया था.
बता दें, देविका वो पहली एक्ट्रेस हैं जिन्हें पहला ‘दादा साहेब फाल्के’ अवॉर्ड मिला था.
फिल्म ‘कर्म’ में देविका ने एक्टर हिमांशु राय के साथ किसिंग सीन दिया था.
बॉलीवुड में देविका पहली किसिंग सीन देने वाली एक्ट्रेस बनीं जो 4 मिनट लंबा सीन था.
बता दें, इस किसिंग सीन के बाद देविका की काफी आलोचना हुई थी.
