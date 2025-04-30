सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले 10 हीरो, लिस्ट में 2 सुपरस्टार का नामोनिशान नहीं

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 30, 2025

धर्मेंद्र

इस लिस्ट में धर्मेंद्र पहले नंबर हैं. IMDb के मुताबिक धर्मेंद्र ने अपने करियर में 98 हिट फिल्में दी हैं.

जितेंद्र

बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे जितेंद्र ने अपने करियर में 69 हिट फिल्में की हैं.

अमिताभ बच्चन

लिस्ट में अमिताभ बच्चन तीसरे नंबर पर हैं. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने 63 हिट फिल्में दी हैं.

मिथुन चक्रवर्ती

वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कुल 58 हिट फिल्में दी हैं.

राजेश खन्ना

राजेश खन्ना ने अपने करियर में 57 हिट फिल्में दी हैं.

अक्षय कुमार

खिलाड़ी कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. IMDb के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपने करियर में 44 हिट फिल्में दी हैं.

सलमान खान

बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अबतक अपने करियर में 38 हिट फिल्में दी हैं.

ऋषि कपूर

ऋषि कपूर ने अपने करियर में 35 हिट फिल्में दी हैं.

अजय देवगन

अजय देवगन ने अपने करियर में 34 हिट फिल्में दी हैं.

गोविंदा

कई सालों से फिल्मों से दूर रह रहे गोविंदा ने अपने करियर में 33 हिट फिल्में दी हैं.

