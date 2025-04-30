सबसे ज्यादा हिट फिल्में देने वाले 10 हीरो, लिस्ट में 2 सुपरस्टार का नामोनिशान नहीं

इस लिस्ट में धर्मेंद्र पहले नंबर हैं. IMDb के मुताबिक धर्मेंद्र ने अपने करियर में 98 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के सुपरस्टार रहे जितेंद्र ने अपने करियर में 69 हिट फिल्में की हैं.Source: Bollywoodlife.com
लिस्ट में अमिताभ बच्चन तीसरे नंबर पर हैं. IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन ने 63 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
वहीं मिथुन चक्रवर्ती ने कुल 58 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
राजेश खन्ना ने अपने करियर में 57 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
खिलाड़ी कुमार का भी नाम इस लिस्ट में शामिल है. IMDb के मुताबिक अक्षय कुमार ने अपने करियर में 44 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने अबतक अपने करियर में 38 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
ऋषि कपूर ने अपने करियर में 35 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
अजय देवगन ने अपने करियर में 34 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
कई सालों से फिल्मों से दूर रह रहे गोविंदा ने अपने करियर में 33 हिट फिल्में दी हैं.Source: Bollywoodlife.com
