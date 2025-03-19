कैसे हुई थी दिव्या भारती की मौत और किसने देखा?
Sadhna Mishra
| Mar 19, 2025
बेहद कम उम्र में बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली दिव्या भारती की मौत कैसे हुई? उनकी मौत के बाद कई थ्योरी सामने आई.
किसी ने उनकी मौत को मर्डर बताया तो किसी ने सुसाइड, लेकिन आज भी यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई है.
एक्ट्रेस की हर अदा पर लोग फिदा थे.
दिव्या भारती की दोस्त ने बताया कि एक्ट्रेस की मौत के 4 दिन पहले वो सभी मद्रास में थे. लेकिन फिर बाद में वह सब मुंबई वापस आ गए.
जिस दिन दिव्या की मौत हुई उस दिन वह अपने स्कूल की दोस्त से मिलने गई थीं और रात में उनके घर पर पार्टी थी. हमारी बात होती रहती थी.
90 के दशक में दिव्या भारती की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं था.
उन्होंने आगे कहा कि उनकी मम्मी ने बताया था कि दिव्या अपने ड्रॉइंग रूम की खिड़की पर बैठ रही थीं और जैसे ही वह पलटी वह खुद को संभाल नहीं पाई और वह नीचे गिर गईं.
जानकारी के मुताबिक अपार्टमेंट से गिरने के बाद दिव्या को कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया. रास्ते में वह जिंदा थीं, लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
