Kapoor, Bachchan से भी अमीर है bollywood की ये फैमिली, 10 हजार करोड़ दौलत के हैं मालिक

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Oct 18, 2024

फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर परिवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कपूर खानदान से लेकर बच्चन परिवार तक करोड़ों में कमाते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

क्या आप बॉलीवुड की ऐसी फैमिली के बारे में जानते हैं जो दौलत के मामले में कपूर, बच्चन को भी पीछे छोड़ देते हैं?

Source: Bollywoodlife.com

आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड का पॉपुलर कुमार फैमिली है.

Source: Bollywoodlife.com

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुमार फैमिली की नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ रुपये है.

Source: Bollywoodlife.com

कुमार फैमिली की कमाई प्रोडेक्शन और म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के जरिए होती है.

Source: Bollywoodlife.com

भूषण और कृष्ण कुमार की फैमिली टी-सीरीज के मालिक हैं.

Source: Bollywoodlife.com

कुमार फैमिली के बाकी मेंबर्स दिव्या खोसला और खुशहाली कुमार एक्ट्रेस हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, तुलसी कुमार और तान्या सिंह भी इंडस्ट्री की काफी मशहूर सिंगर हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बचपन में Shahrukh Khan का इस हसीना के लिए धड़का था दिल, तारीफ करते-करते की थी हद पर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.