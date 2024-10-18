Kapoor, Bachchan से भी अमीर है bollywood की ये फैमिली, 10 हजार करोड़ दौलत के हैं मालिक
Ankita Kumari
| Oct 18, 2024
फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादातर परिवार करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं.
कपूर खानदान से लेकर बच्चन परिवार तक करोड़ों में कमाते हैं.
क्या आप बॉलीवुड की ऐसी फैमिली के बारे में जानते हैं जो दौलत के मामले में कपूर, बच्चन को भी पीछे छोड़ देते हैं?
आपको बता दें, ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड का पॉपुलर कुमार फैमिली है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कुमार फैमिली की नेटवर्थ लगभग 10,000 करोड़ रुपये है.
कुमार फैमिली की कमाई प्रोडेक्शन और म्यूजिक कंपनी टी-सीरीज के जरिए होती है.
भूषण और कृष्ण कुमार की फैमिली टी-सीरीज के मालिक हैं.
कुमार फैमिली के बाकी मेंबर्स दिव्या खोसला और खुशहाली कुमार एक्ट्रेस हैं.
वहीं, तुलसी कुमार और तान्या सिंह भी इंडस्ट्री की काफी मशहूर सिंगर हैं.
