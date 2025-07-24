इन मूवीज ने कमाए थे 500 करोड़, सैयारा भी इस क्लब में होगी शामिल?
Shashikant Mishra
| Jul 24, 2025
शाहरुख खान की फिल्म 'जवान' ने 643.87 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
राजकुमार राव की फिल्म 'स्त्री 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 627.02 करोड़ रुपये कमाए थे.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 600 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
रणबीर कपूर स्टारर 'एनिमल' ने 556.36 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' ने 543.05 करोड़ रुपये कमाए थे.
सनी देओल की फिल्म 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 525.45 रुपये की कमाई की थी.
अहान पांडे की फिल्म 'सैयारा' ने 6 दिनों में 155 करोड़ रुपये की ज्यादा की कमाई कर ली है.
फिल्म 'सैयारा' के शुरुआती कलेक्शन को देखकर लग रहा है कि ये 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो सकती है.
