इन फिल्मों ने री-रिलीज पर तोड़ा था खुद का कलेक्शन रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 27, 2025
बॉलीवुड की कई फिल्में सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज हुई हैं और इनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है.
फिल्म 'लैला मजनू' ने पहली बार रिलीज होने पर 2.50 करोड़ रुपये कमाए थे और री-रिलीज पर 8.70 करोड़ रुपये की कमाई की है.
फिल्म 'रहना है तेरे दिल में' री-रिलीज पर 6 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. पहली पहली रिलीज पर 5.52 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'सनम तेरी कसम' ने 9 करोड़ रुपये कमाए थे. फिल्म को दोबारा रिलीज करने पर 23.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ.
फिल्म 'तुम्बाड' को जब दोबारा रिलीज किया गया तो कलेक्शन 24.45 करोड़ रुपये था जबकि पहली बार में सिर्फ 12 करोड़ रुपये कमाए थे.
एक्टर मोहित चड्ढा की फिल्म 'फ्लाइट' भी 30 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
फिल्म 'फ्लाइट' को लेकर मेकर्स को उम्मीद है कि ये बाकी फिल्मों की तरह अच्छा कलेक्शन करेगी.
