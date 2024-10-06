क्या जेनेलिया और रितेश नहीं हैं अब साथ? एक्ट्रेस ने किया खुलासा

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 06, 2024

बॉलीवुड के पावर कपल कहे जाने वाले रितेश और जेनेलिया क्या अब सच में साथ नहीं हैं.

एक्ट्रेस ने हाल ही में श्रेया गोधावत के साथ किए गए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है.

दरअसल, जब जेनेलिया और रितेश एक दूसरे को डेट कर रहे थे. तब रितेश ने जेनेलिया के साथ एक प्रैंक किया था.

रितेश ने जेनेलिया को एक प्रैंक मैसेज किया कि 'हमारा रिश्ता अब खत्म.'

जेनेलिया ने कहा कि 'मैं जल्दी और वो बहुत देर से सोते थे.वो मुझे रात के 1 बजे मैसेज करके सोने चले गए'.

'मैंने मैसेज रात को ढाई बजे पढ़ा था. मैसेज पढ़ कर मेरी हालत डिप्रेशन में जाने जैसी हो गई थी.'

'मैं रात भर सोई नहीं सुबह 9 बजे तक जागती रही, रितेश भूल गए थे कि उन्होंने प्रैंक किया है'.

'बाद में रितेश के कॉल करने पर मैंने उनसे बात नहीं कि और गुस्सा हो कर फोन कट कर दिया'.

'रितेश ने तब जाकर मुझे बताया कि वो मजाक कर रहे थे और वो अप्रैल फूल डे पर प्रैंक मैसेज किया था'.

रितेश और जेनेलिया ने साल 2012 में दो धर्मों के रीति-रिवाज के हिसाब से शादी की थी.

बॉलीवुड की एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा और रितेश देशमुख फैंस की फेवरेट जोड़ी में से एक है.

