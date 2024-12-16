ना कपूर ना खान, ये है फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर खानदान

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 16, 2024

बॉलीवुड में यूं तो कपूर और खान परिवार का काफी नाम है लेकिन इंडस्ट्री का सबसे अमीर परिवार भूषण कुमार का परिवार है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि भूषण कुमार गुलशन कुमार के बेटे हैं, जिन्होंने टी-सीरीज की स्थापना की थी.

भूषण कुमार टी-सीरीज के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और वह अपने चाचा के साथ मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं.

हुरुन इंडिया के मुताबिक कुमार परिवार की टोटल नेटवर्थ 1.2 अरब डॉलर है.

है. भूषण कुमार फिल्मों से लेकर गाने और एलबम्स भी प्रोड्यूस करते हैं.

इसके अलावा वह बड़े-बड़े ब्रांड्स में भी इंवेस्ट करते हैं.

भूषण कुमार की बहन तुलसी कुमार एक सिंगर हैं और वहीं खुशहाली कुमार एक एक्ट्रेस हैं.

भूषण कुमार की बीवी दिव्या एक जानी-मानी एक्ट्रेस हैं, जो कई सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी हैं.

भूषण कुमार की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई करती हैं.

