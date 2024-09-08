लालबागचा राजा की शरण में जाते हैं बॉलीवुड स्टार्स, खूब होता है चढ़ावा

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2024

मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान बॉलीवुड स्टार्स लालबागचा राजा के दर्शन के लिए जाते हैं।

लालबागचा राजा से सितारों की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं।

कार्तिक आर्यन ने लालबागचा राजा के दरबार में माथा टेका।

आहना कुमार भी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचीं।

बॉलीवुड स्टार्स हर साल बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं।

बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने घर पर भी गणपति बप्पा का स्वागत किया है।

लालबागचा राजा पर जमकर चढ़ावा भी होता है। पहले दिन 48 लाख से ज्यादा का दान हुआ।

