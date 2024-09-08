लालबागचा राजा की शरण में जाते हैं बॉलीवुड स्टार्स, खूब होता है चढ़ावा
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 08, 2024
मुंबई में गणेश उत्सव के दौरान बॉलीवुड स्टार्स लालबागचा राजा के दर्शन के लिए जाते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
लालबागचा राजा से सितारों की तस्वीरें वायरल होती रहती हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
कार्तिक आर्यन ने लालबागचा राजा के दरबार में माथा टेका।
Source:
Bollywoodlife.com
आहना कुमार भी बप्पा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचीं।
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड स्टार्स हर साल बप्पा के दर्शन करने पहुंचते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड के तमाम स्टार्स ने घर पर भी गणपति बप्पा का स्वागत किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
लालबागचा राजा पर जमकर चढ़ावा भी होता है। पहले दिन 48 लाख से ज्यादा का दान हुआ।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: विकास सेठी ही नहीं इन टीवी सेलेब्स ने भी कम उम्र में छोड़ी थी दुनिया
अगली वेब स्टोरी देखें.