श्रीदेवी की आखिरी फिल्म 'मॉम' के सीक्वल की तैयारी में बोनी कपूर, इस एक्ट्रेस को करेंगे कास्ट, बोले- 'अपनी मां की तरह...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Mar 10, 2025

बॉलीवुड की दिग्गज अदाकारा श्रीदेवी भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी लोगों के दिलों में जिंदा हैं.

उनकी आखिरी फिल्म मॉम ने दर्शकों का दिल जीत लिया था, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मां का किरदार निभाया था, जो अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहती हैं.

अब इस फिल्म के सीक्वल की खबर सामने आई है. श्रीदेवी के पति और फिल्ममेकर बोनी कपूर ने IIFA 2025 के ग्रीन कार्पेट पर मीडिया से बातचीत में इस बात का खुलासा किया.

उन्होंने कहा कि मॉम 2 में वह अपनी छोटी बेटी खुशी कपूर को कास्ट करना चाहते हैं, बोनी कपूर ने कहा, "मैं खुशी की सारी फिल्में देख चुका हूं.'

बोनी कपूर ने कहा, ''उन्होंने 'द आर्चीज', 'लवयाप्पा' और 'नादानियां' जैसी फिल्मों में शानदार काम किया है. मैं उनके साथ एक फिल्म बनाने की प्लानिंग कर रहा हूं, और यह फिल्म 'मॉम 2' हो सकती है.

उन्होंने कहा, ''खुशी अपनी मां के नक्शे कदम पर चल रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि वह भी अपनी मां की तरह बेहतरीन काम करेंगी"

बोनी कपूर ने यह भी कहा कि वह अपनी दोनों बेटियों, खुशी और जान्हवी से काफी उम्मीदें रखते हैं. उन्होंने कहा, "मेरी दोनों बेटियां अपनी मां की तरह कड़ी मेहनत कर रही हैं.

उन्होंने कहा, ''मुझे विश्वास है, कि मेरी दोनों बेटियां भी इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाएंगी."

बता दें, खुशी कपूर ने 2023 में जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड में कदम रखा था. इसके बाद वह आमिर खान के बेटे जुनैद खान के साथ लवयाप्पा में नजर आईं.

हाल ही में उनकी फिल्म नादानियां नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई, जिसमें वह सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ नजर आईं.

अगर मॉम 2 में खुशी कपूर की एंट्री होती है, तो यह उनके करियर के लिए एक बड़ा ब्रेक साबित हो सकता है. अब देखना दिलचस्प होगा, कि क्या खुशी अपनी मां श्रीदेवी की तरह इस किरदार में जान डाल पाती हैं?

