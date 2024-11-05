कितना पढ़ी-लिखी हैं जाह्नवी की छोटी बहन खुशी कपूर, यहां जानें सब कुछ
| Nov 05, 2024
बोनी कपूर और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर आज 24 साल की हो गई हैं.
बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुकी हैं.
खुशी कपूर के एजुकेशन के बारे में फैंस कम ही जानते हैं.
जाह्नवी कपूर की छोटी बहन खुशी ने स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से किया है.
इसके बाद वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं.
खुशी कपूर ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एक्टिंग का कोर्स किया.
इसके बाद ही खुशी ने इंडिया आकर फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में कदम रखा.
हालांकि, खुशी की इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला,
खुशी कपूर को इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.
