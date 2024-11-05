कितना पढ़ी-लिखी हैं जाह्नवी की छोटी बहन खुशी कपूर, यहां जानें सब कुछ

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Nov 05, 2024

बोनी कपूर और श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर आज 24 साल की हो गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर चुकी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

खुशी कपूर के एजुकेशन के बारे में फैंस कम ही जानते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

जाह्नवी कपूर की छोटी बहन खुशी ने स्कूलिंग धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से किया है.

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद वह पढ़ाई के लिए विदेश चली गईं.

Source: Bollywoodlife.com

खुशी कपूर ने न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी एक्टिंग का कोर्स किया.

Source: Bollywoodlife.com

इसके बाद ही खुशी ने इंडिया आकर फिल्म द आर्चीज से बॉलीवुड में कदम रखा.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, खुशी की इस फिल्म को कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला,

Source: Bollywoodlife.com

खुशी कपूर को इंस्टाग्राम पर 1.6 मिलियन लोग फॉलो करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: OTT पर मिलेगा इन तेलुगु फिल्मों का हिंदी डब्ड वर्जन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.