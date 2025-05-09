Border 2 को लेकर आया बड़ा अपडेट, Sunny Deol की मूवी में मिलेगा...

Pratibha Gaur | May 09, 2025

एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच जंग देखने को मिल रही है.

तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल की अपकमिंग फिल्म 'Border 2' को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है.

बता दें कि बॉर्डर के सुपरहिट सॉन्ग 'संदेशे आते है' का 2.0 वर्जन इस मूवी में देखने को मिलेगा.

और इस गाने को सोनू निगम और अरिजीत सिंह मिलकर अपनी आवाज देंगे.

बता दें कि बॉर्डर 2 की शूटिंग बीते साल शुरू हो चुकी है.

बार्डर की तरह ही बॉर्डर 2 भी मल्टी स्टारर होगी, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़ा सितारे नजर आएंगे.

इस मूवी में सनी देओल के अलावा वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी जैसे सितारे भी नजर आएंगे.

वहीं इस मूवी को जेपी दत्ता, निधि दत्ता और भूषण कुमार मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं.

इस फिल्म को बजट भी बेहद ही बड़ा होने वाला है. हालांकि बजट को लेकर अभी जानकारी सामने नहीं आई है.

