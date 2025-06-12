Sunny Deol ने Border 2 को लेकर दिया बड़ा अपडेट, क्या बदल जाएगी फिल्म की रिलीज डेट?
Pratibha Gaur
| Jun 12, 2025
'जाट' के बाद लोग सनी देओल की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
अब हाल ही में सनी देओल ने इस फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है.
रिपोर्ट्स की मानें तो सनी देओल ने एक इंटरव्यू में बताया कि 'बॉर्डर 2' की शूटिंग फिलहाल चल रही है.
और वह अपने हिस्से की शूटिंग देहरादून पूरी कर चुके हैं.
फिलहाल दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं.
सनी देओल ने यह भी बताया कि 'बॉर्डर 2' की शूटिंग अगले कुछ महीनों में पूरी हो जाएगी.
बता दें कि शुरुआत में मेकर्स ने कहा था कि 'बॉर्डर 2' अगले साल 23 जनवरी को रिलीज होगी.
वहीं मेकर्स ने अब रिलीज डेट में बदलाव किया है. खबरें हैं कि अब यह मूवी 23 नहीं बल्कि 26 जनवरी को रिलीज होगी.
