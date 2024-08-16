'ब्रह्मास्त्र' समेत 'स्त्री 2' ने एक ही दिन में तोड़ डाले इन 9 फिल्मों के रिकॉर्ड
Pratibha Gaur
Aug 16, 2024
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार 'स्त्री 2' ने ओपनिंग डे पर 54.35 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है।
'दंगल' फिल्म ने ओपनिंग डे पर 29.19 करोड़ रुपये कमाए थे।
'चेन्नई एक्सप्रेस' ने ओपनिंग डे पर 33.12 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
'संजू' फिल्म ने 34.75 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी।
सलमान खान की 'सुल्तान' फिल्म ने 36.54 करोड़ रुपये कमाए थे।
सनी देओल की 'गदर 2' ने 40.10 करोड़ रुपये कमाए थे।
'ब्रह्मास्त्र' ने 32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
'बाहुबली 2' ने 41 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की थी।
सलमान खान की 'भारत' फिल्म ने 42.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था।
'हैप्पी न्यू ईयर' फिल्म ने 42.62 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
'टाइगर जिंदगा है' ने 34.1 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
