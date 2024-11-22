ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर छवि मित्तल ने बढाया हिना खान का हौसला, कहा- 'मैं उनके साथ हूं..'
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Nov 22, 2024
कुछ समय पहले ही हिना खान को पता चला था कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है जिसके लिए वो लगातार कीमोथेरेपी के सैशन भी ले रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान अपने ट्रीटमेंट की हर जानकारी को सोशल मीडिया पर फैंस को अपडेट करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल ने हाल ही में हिना खान से उनका हाल -चाल लिया है.
Source:
Bollywoodlife.com
आपको बता दें कि छवि मित्तल को भी ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी से गुजरना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
छवि मित्तल ने दो साल पहले अपनी इस बीमारी को सोशल मीडिया पर साझा किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं इस साल के शुरुआती दिनों में उन्होंने खबर दी कि वो अब बिल्कुल ठीक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
छवि मित्तल ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में हिना खान से हुई उनकी बातचीत के बारे में बताया है.
Source:
Bollywoodlife.com
छवि मित्तल ने हिना खान की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह से वो इस बीमारी से लड़ रही हैं वो बहुत ही तारीफ के लायक है.
Source:
Bollywoodlife.com
छवि मित्तल ने कहा, 'मैंने उनसे बात की है वो ठीक हैं मैं खुद भी इस चीज से निकली हूं मैं समझती हूं ये उनका निजी रास्ता है.'
Source:
Bollywoodlife.com
छवि ने कहा, 'मैंने उनसे कहा कि अगर वो किसी भी पीड़ित या दोस्त से बात करना चाहती हैं तो मैं यहां उनके साथ हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
छवि ने बताया कि 'हमारी बातचीत बहुत ही प्यारी और महत्वपूर्ण रही है.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'Bhool Bhulaiyaa 3' से पहले इन फिल्मों में देखने को मिली थी Kartik Aaryan की पॉवर पैक्ड परफॉर्मेंस
अगली वेब स्टोरी देखें.