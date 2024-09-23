अनन्या पांडे के 'खुफिया' लुक ने किया फैंस को घायल
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 23, 2024
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने अपना फोटोशूट करवाया है।
अनन्या पांडे ने फोटोशूट की तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की हैं।
इन फोटोज में अनन्या पांडे बेहद ही स्टनिंग लग रही हैं।
अनन्या पांडे ने ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई है और मैचिंग बूट्स भी कैरी किए हैं।
ब्लैक ब्यूटी लुक के साथ अनन्या ने लाइट मेकअप करवाया है।
अनन्या पांडे का ये 'खुफिया' लुक कमाल का है।
फोटोज में अनन्या पांडे ने एक से एक पोज दिए हैं।
इस फोटो में अनन्या पांडे के एक्सप्रेशन देखते ही बन रहे हैं।
बता दें, अनन्या पांडे का सीरीज 'कॉल मी बे' अमेजन प्राइम पर धमाल मचा रहा है।
Thanks For Reading!
अगली वेब स्टोरी देखें.