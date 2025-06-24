अब कैनेडियन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा Diljit Dosanjh के नाम का कोर्स, ये चीजें होंगी शामिल
Pratibha Gaur
| Jun 24, 2025
फेमस सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'सरदार जी' को लेकर काफी सुर्खियों में हैं.
हाल ही में इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ था, जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को देख लोग बुरी तरह से भड़क गए.
केवल इतना ही नहीं इस मूवी के ट्रेलर रिलीज होने के बाद लोग इंडस्ट्री में दिलजीत के बैन की मांग कर रहे हैं.
अब इसी बीच दिलजीत के फैंस के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है.
दरअसल कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ने दिलजीत दोसांझ के नाम पर अपने यहां एक कोर्स शुरू किया है.
इस कोर्स में पॉप कल्चर पर म्यूजिशियन्स के ग्लोबल इंपेक्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा.
साल 2026 में टोरंटो मेट्रोपोलिटन यूनिवर्सिटी इस कोर्स को लॉन्च करेगी.
इस खबर के सामने आने के बाद दिलजीत दोसांझ के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.
