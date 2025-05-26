प्रिंसेस लुक के बाद ऑरेंज ड्रेस में नितांशी गोयल ने दिखाया बोल्ड लुक, बोलीं- 'सिर्फ तितलियां...
Sadhna Mishra
| May 26, 2025
कान्स 2025 के रेड कार्पेट पर प्रिंसेस लुक से तहलका मचाने वाली नितांशी गोयल की लेटेस्ट तस्वीरें सामने आई हैं.
नई फोटोज में नितांशी ट्रेडिशनल नहीं बल्कि बोल्ड लुक में कहर ढा रही हैं.
लेटेस्ट फोटोज में नितांशी ऑरेंज बैकलेस गाउन में रेड कार्पेट पर अपनी बेजोड़ अदाओं से फैंस को दीवाना बनाती नजर आईं.
इस गाउन लुक के साथ उन्होंने गोल्ड ज्वेलरी कैरी की, जो पूरे अंदाज को रॉयल टच दे रही थी.
फोटो को शेयर करते हुए नितांशी ने जो कैप्शन लिखा उसने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया.
नितांशी ने लिखा, 'सिर्फ तितलियां पहनना ही नहीं...मैंने उन्हें महसूस भी किया.'
नितांशी ने कान्स 2025 में पहली बार डेब्यू किया और अपने हर लुक से सबका दिल जीत लिया.
महज 17 साल की उम्र में इंटरनेशनल रेड कार्पेट पर अपना जादू बिखेरकर नितांशी ने हर किसी को चौंका दिया.
