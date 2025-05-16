Cannes 2025: जैकलीन फर्नांडिस ने कान्स में बिखरा फैशन का जलवा, रेड ड्रेस में दिखा स्टनिंग लुक, चमचमाते नेकलाइन पर अटकी सबकी नजर

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 16, 2025

Cannes 2025 का आगाज हो चुका है, जिसमें बॉलीवुड के स्टार भी नजर आ रहे हैं, उर्वशी रौतेला के बाद अब रेड कार्पेट पर जैकलीन फर्नांडिस ने फैशन का जलवा बिखेरा है..

जैकलीन ने अपने दो अलग-अलग लुक्स से रेड कारपेट पर फैशन का जलवा बिखेरा है, इस दौरान जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया.

पहले लुक में जैकलीन ने रेड कलर की शाइनी गाउन पहनी थी, जिसके साथ चमचमाते डायमंड नेकलाइन पर सबकी नजरें टिक गईं.

इस ड्रेस में उनका कॉन्फिडेंस और एलीगेंस साफ झलक रहा था. यह लुक रेड सी फिल्म फाउंडेशन के 'वीमेन इन सिनेमा' इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने चुना था.

इस दौरान जहां जैकलीन ने महिलाओं के सिनेमा में योगदान पर चर्चा की, तो वहीं, दूसरे लुक में जैकलीन ने व्हाइट ड्रेस के साथ सिल्वर चेन डिटेलिंग वाले आउटफिट में कहर ढा दिया.

एक्ट्रेस की ये फोटोज बेहद स्टाइलिश और यूनिक नजर आईं, इस ड्रेस में कॉलर से लेकर लंबी-लंबी चेन लटकती हुई दिखी.

इस लुक को एक्ट्रेस ने लंबी चोटी, सिल्वर ईयररिंग्स और स्टाइलिश घड़ी के साथ कंप्लीट किया था.

जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए, कैप्शन लिखा, ''मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हैं, कि मैं कितनी विनम्र हूं, कि मुझे कान्स में @redseafilm के साथ 'सिनेमा में महिलाओं' के लिए सम्मानित किया गया.''

उन्होंने आगे लिखा, ''सिनेमा मेरा प्यार, मेरा जुनून है और मेरे लिए इसका मतलब सब कुछ है!, हमें स्वीकार करने और हमें विश्वस्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद.''

