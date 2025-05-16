Cannes 2025: जैकलीन फर्नांडिस ने कान्स में बिखरा फैशन का जलवा, रेड ड्रेस में दिखा स्टनिंग लुक, चमचमाते नेकलाइन पर अटकी सबकी नजर

जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए, कैप्शन लिखा, ''मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हैं, कि मैं कितनी विनम्र हूं, कि मुझे कान्स में @redseafilm के साथ 'सिनेमा में महिलाओं' के लिए सम्मानित किया गया.'' Source: Bollywoodlife.com