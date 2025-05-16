Cannes 2025: जैकलीन फर्नांडिस ने कान्स में बिखरा फैशन का जलवा, रेड ड्रेस में दिखा स्टनिंग लुक, चमचमाते नेकलाइन पर अटकी सबकी नजर
Masummba ChaurasiaSource:
Bollywoodlife.com | May 16, 2025
Cannes 2025 का आगाज हो चुका है, जिसमें बॉलीवुड के स्टार भी नजर आ रहे हैं, उर्वशी रौतेला के बाद अब रेड कार्पेट पर जैकलीन फर्नांडिस ने फैशन का जलवा बिखेरा है..
Source:
Bollywoodlife.com
जैकलीन ने अपने दो अलग-अलग लुक्स से रेड कारपेट पर फैशन का जलवा बिखेरा है, इस दौरान जिसने भी देखा वो बस देखता ही रह गया.
Source:
Bollywoodlife.com
पहले लुक में जैकलीन ने रेड कलर की शाइनी गाउन पहनी थी, जिसके साथ चमचमाते डायमंड नेकलाइन पर सबकी नजरें टिक गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
इस ड्रेस में उनका कॉन्फिडेंस और एलीगेंस साफ झलक रहा था. यह लुक रेड सी फिल्म फाउंडेशन के 'वीमेन इन सिनेमा' इवेंट के लिए एक्ट्रेस ने चुना था.
Source:
Bollywoodlife.com
इस दौरान जहां जैकलीन ने महिलाओं के सिनेमा में योगदान पर चर्चा की, तो वहीं, दूसरे लुक में जैकलीन ने व्हाइट ड्रेस के साथ सिल्वर चेन डिटेलिंग वाले आउटफिट में कहर ढा दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस की ये फोटोज बेहद स्टाइलिश और यूनिक नजर आईं, इस ड्रेस में कॉलर से लेकर लंबी-लंबी चेन लटकती हुई दिखी.
Source:
Bollywoodlife.com
इस लुक को एक्ट्रेस ने लंबी चोटी, सिल्वर ईयररिंग्स और स्टाइलिश घड़ी के साथ कंप्लीट किया था.
Source:
Bollywoodlife.com
जैकलीन ने इंस्टाग्राम पर फोटोज शेयर करते हुए, कैप्शन लिखा, ''मेरे पास यह बताने के लिए शब्द नहीं हैं, कि मैं कितनी विनम्र हूं, कि मुझे कान्स में @redseafilm के साथ 'सिनेमा में महिलाओं' के लिए सम्मानित किया गया.''
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने आगे लिखा, ''सिनेमा मेरा प्यार, मेरा जुनून है और मेरे लिए इसका मतलब सब कुछ है!, हमें स्वीकार करने और हमें विश्वस्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद.''
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्में, एक ने तो तोड़ दिए कमाई के सभी रिकॉर्ड