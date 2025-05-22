Cannes के रेड कार्पेट पर मांग में सिंदूर लगाकर उतरीं ये हसीनाएं, ऑपरेशन सिंदूर को दिया ट्रिब्यूट?
Pratibha Gaur
| May 22, 2025
पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई में भारतीय मिलिट्री फोर्सेस ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाकर आतंकी ठिकानों को ढेर कर दिया .
जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बन गए थे. अब कान्स फिल्म फेस्टिवल में हसीनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रिब्यूट दिया.
जहां एक्ट्रेस ऐश्वर्य राय बच्चन व्हाइट कलर की साड़ी के साथ मांग में सिंदूर लगाए नजर आईं.
वहीं एक्ट्रेस अदिति राव हैदरी भी 'कान्स' में बेहद ट्रेडिशनल लुक में दिखीं.
अदिति राव हैदरी रेड साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थीं और इसके साथ उन्होंने अपनी मांग में सिंदूर लगाया हुआ था.
वहीं मॉडल रुचि गुर्जर ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को ट्रिब्यूट देते हुए पीएम मोदी की फोटो का नेकलेस अपने गले में पहना था.
रुचि गुर्जर ब्राइडल लुक के साथ यह नेकलेस पहने दिखीं, जिसमें वह बला की खूबसूरत लग रही थीं.
वहीं एक्ट्रेस सोनम छाबड़ा ने भारत में हुए आतंकी हमलों के तारीकों को अपने आउटफिट पर इंप्रिंट करवाया हुआ था.
