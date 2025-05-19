कान्स में पहुंची इस हसीना ने समंदर किनारे दिखाईं बोल्ड अदाएं
Shashikant Mishra
| May 19, 2025
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 की धूम मची है. जैकलीन फर्नांडिस ने भी यहां पर अपनी अदाएं दिखाई हैं.
जैकलीन फर्नांडिस ने अब अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से समंदर किनारे से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
जैकलीन फर्नांडिस ने बॉडीकॉन ड्रेस पहनकर एक से बढ़कर एक पोज देकर लोगों का ध्यान खींचा है.
जैकलीन फर्नांडिस ने समंदर किनारे फोटोशूट के दौरान अपना कर्वी फिगर फ्लॉन्ट किया है.
जैकलीन फर्नांडिस की नई तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
जैकलीन फर्नांडिस के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी तस्वीरों को पसंद करने के साथ ही कमेंट भी कर रहे हैं.
बताते चलें कि जैकलीन फर्नांडिस के अलावा बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस ने कान्स 2025 में शिरकत की है.
