Cannes 2025: रेड कार्पेट पर 'लापता लेडीज' की 'फूल' का जलवा, 17 की नितांशी ने ब्लैक गाउन में लूटी महफिल

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | May 16, 2025

78वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में 'लापता लेडीज' की 'फूल' एक्ट्रेस नितांशी गोयल रेड कार्पेट पर जब उतर तो हर कोई देखता रह गया.

17 साल की उम्र में कान्स के रेड कार्पेट पर उतरने वाली वो पहली बॉलीवुड अभिनेत्री भी बन गईं हैं.

ब्लैक ऑफ शोल्डर गाउन में नीतांशी का लुक सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

नीतांशी ने कान्स में अपने डेब्यू पर खुशी जताते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की साथ में कैप्शन भी बेहद खास लिखा.

पोस्ट पर नितांशी ने लिखा, ''मैंने कान्स में रेड कार्पेट पर वॉक किया, यह कहना अभी भी एक सपना लगता है.''

उन्होंने आगे लिखा, ''इस मंच पर भारतीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करना एक सम्मान है, जिसे मैं हमेशा संभालकर रखूंगी.''

नितांशी यहीं पर नहीं रुकीं उन्होंने आगे लिखा, ''मेरे परिवार, मेरी टीम, मेरे दर्शकों को मुझे प्यार करने, मेरा मार्गदर्शन करने और मेरे साथ खड़े रहने के लिए धन्यवाद.''

अपने पोस्ट के आखिरी में एक्ट्रेस ने लिखा, ''यह सिर्फ मेरा पल नहीं है, यह हमारा है.''

कान्स के अपने डेब्यू में नितांशी मोनिका और करिश्मा के डिजाइन किए हुए ब्लैक कलर के ऑफ शोल्डर गाउन में नजर आईं.

जो हेवी गोल्डन एम्ब्रॉइडरी से डीटेल की गई थी. नितांशी ने अपने इस लुक को चोकर, स्टड ईयरिंग्स और एक सटल हेयरस्टाइल से कंप्लीट किया था.

