Cannes: नेहा मलिक ने रेड गाउन पहन बोल्ड अदाओं से किया मदहोश
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 23, 2025
भोजपुरी एक्ट्रेस नेहा मलिक अपनी बोल्ड अदाओं के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर हैं.
नेहा मलिक ने कान्स 2025 में हिस्सा लिया और रेड कार्पेट पर हुस्न का जलवा दिखाया.
नेहा मलिक ने रेड गाउन पहनकर बोल्ड अदाओं से लोगों का ध्यान खींचा है.
नेहा मलिक ने अलग-अलग अंदाज पोज देते हुए फैंस को दीवाना बनाया है.
नेहा मलिक ने डीपनेक गाउन में अपना क्लीवेज फ्लॉन्ट करने का मौका नहीं छोड़ा.
नेहा मलिक की कान्स 2025 से सामने आई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.
भोजपुरी एक्ट्रेस के तमाम चाहने वाले फैंस उनकी अदाएं देखकर आहें भर रहे हैं.
