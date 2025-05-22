Cannes 2025 में नितांशी गोयल का जलवा, रेखा-श्रीदेवी को स्टाइलिश ट्रिब्यूट देकर जीता दिल
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| May 21, 2025
कान्स 2025 में 'लापता लेडीज' फेम नितांशी गोयल ने रेड कार्पेट पर शानदार डेब्यू किया.
Source:
Bollywoodlife.com
डेब्यू के साथ ही नितांशी कान्स में छा गई, इसके पीछे की वजह है उनका बॉलीवुड की क्लासिक हसीनाओं को अपने स्टाइल में ट्रिब्यूट करना.
Source:
Bollywoodlife.com
दरअसल, नितांशी ने अपने बालों में मधुबाला, रेखा, श्रीदेवी, हेमा मालिनी और नूतन जैसी दिग्गज अभिनेत्रियों की तस्वीरें सजाईं.
Source:
Bollywoodlife.com
फैंस को नितांशी का ये डिफरेंट और क्रिएटिव अंदाज खूब पसंद आया.
Source:
Bollywoodlife.com
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उनकी तस्वीरों की हर कोई तारीफ करते नहीं थक रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अपनी इन फोटोज को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'ये उन महिलाओं को मेरा छोटा सा सम्मान है, जिन्होंने हमारी स्क्रीन और सपनों को आकार दिया.'
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस ने आगे लिखा- 'उनकी उपस्थिति, उनकी कलात्मकता हमेशा मेरे लिए जादू की तरह महसूस होती है. मैं उन्हें देखते हुए बड़ी हुईं हूं.'
Source:
Bollywoodlife.com
नितांशी का ये लुक न सिर्फ रॉयल लगा, बल्कि इंडियन कल्चर को भी खूबसूरती से पेश किया.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'कॉम्प्रोमाइज करना...' 19 की उम्र में कास्टिंग काउच का शिकार हुई थी अभिषेक बच्चन की ये एक्ट्रेस
अगली वेब स्टोरी देखें.