उर्वशी रौतेला ने कान्स में दिखाया जलवा, हुस्न पर लट्टू हुए फैंस

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 19, 2025

कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 की हर तरफ धूम मची हुई है. इसमें तमाम सेलिब्रिटीज शिरकत कर रहे हैं.

इंडियन सेलिब्रिटीज भी कान्स 2025 का हिस्सा बन रहे हैं. उर्वशी रौतेला भी कान्स में शामिल हुई हैं.

उर्वशी रौतेला ने कान्स 2025 से अपनी तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं.

उर्वशी रौतेला ने ब्लैक गाउन में ग्लैमरस अदाएं दिखाकर लोगों का ध्यान खींचा है.

उर्वशी रौतेला का कातिलाना अंदाज उनके तमाम चाहने वाले फैंस को घायल कर रहा है.

उर्वशी रौतेला ने इससे पहले ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनकर कान्स 2025 के रेड कारपेट पर वॉक किया था.

उर्वशी रौतेला की कान्स 2025 से सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें फैंस को दीवाना बना रही हैं.

