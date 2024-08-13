शादी के बाद रुक गई इन एक्ट्रेसेस के करियर की गाड़ी
| Aug 13, 2024
राहुल शर्मा से शादी के बाद एक्ट्रेस असिन ने एक्टिंग छोड़ दी है।
शादी के बाद भाग्यश्री ने फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली।
सुनील दत्त से शादी के बंधन में बंधने के बाद नरगिस दत्त ने फिल्मी दुनिया से किनारा ले लिया।
शादी के बाद बिपाशा बसु भी फिल्मी दुनिया से दूर रहती हैं।
अक्षय कुमार से शादी करने के बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया है।
सोनाली बेंद्रे ने भी शादी के बाद फिल्मों में काम करना छोड़ दिया है।
इस लिस्ट में बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का भी नाम शामिल है।
दिलीप कुमार से शादी करने के बाद सायरा बानो बॉलीवुड से सन्यास ले चुकी हैं।
मीनाक्षी शेषाद्री का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है।
